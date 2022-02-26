صندوق النقد الدولي: العقوبات ضد روسيا سيتأثر بها العالم أجمع

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الجمعة، إنّ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب.

وأضافت غورغييفا، أنّ “ما يحدث بالطبع له تداعيات على اقتصاد أوكرانيا، لكن التأثير سيتجاوز أوكرانيا لأننا رأينا بالفعل العقوبات التي من شأنها أن تزيد من التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة، وستنتقل بشكل أساسي من خلال أسعار الطاقة، وكذلك أسعار الحبوب مما يزيد القلق المتزايد من التضخم وكيف يمكن مواجهته”.

وتابعت أنّ “الأزمة الروسية الأوكرانية أدت أيضاً إلى خروج الأموال من الأسواق الناشئة”، مشيرة إلى أنه “عندما نحتاج إلى العكس تماماً، يذهب المزيد من التمويل إلى هناك”.

وارتفعت أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 2014، وارتفعت أسعار القمح وفول الصويا والذرة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

كما قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 60%، يوم أمس الخميس، وسط مخاوف بشأن تعطل الإمدادات العالمية والعقوبات الأميركية الأوروبية ضد روسيا.

وكان التضخم يتفاقم بالفعل في الولايات المتحدة، مع نمو أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها منذ 39 عاماً، في كانون الثاني/يناير على أساس سنوي، وحتى قبل الارتفاع الحاد في أسعار النفط والحبوب هذا الأسبوع،

وتعهدت الوكالة الدولية للطاقة في اجتماع للدول الأعضاء، اليوم الجمعة، بحماية أمن الطاقة العالمي، في أعقاب المخاوف التي اجتاحت الأسواق بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: الميادين