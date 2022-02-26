عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 26-02-2022

العناوين

الأخبار: بوحبيب كتب وميقاتي عدّل… وشقير وافق | بيان الخارجية: الرئيس لم يكن يعلم

الجمهورية: بيان الخارجية يُدهش الروس ويربك الداخل.. ولبنان قلق من التداعيات وينتظر لودريان

اللواء: مجلس الوزراء «يبلع» موقف بو حبيب.. وإقرار خطة الكهرباء لجلب التمويل!

الرغيف في واجهة الأزمات.. وتهويل برفع أسعار المحروقات قبل زيادة التغذية بالتيار

الديار: ميقاتي نجح في احتواء ملف الكهرباء المتفجّر.. و«معمل سلعاتا» بقيَ نقطة خلاف

البناء: الكرملين يفتح نافذة التفاوض وكييف تفتح باب الحياد… وتراجع أميركيّ في مجلس الأمن

الأسد لبوتين: تصحّحون التاريخ وتعيدون التوازن الدوليّ… ومعركتنا واحدة

موقف وزارة الخارجيّة يُحرج لبنان… والحكومة تتخلّى عن مسؤوليّاتها

الأسرار

صحيفة البناء

ـ خفايا

سخر خبراء من تحليل قناة تلفزيونية عن تأمين بديل إسرائيلي لأوروبا عن الغاز الروسي عبر خط الغاز العربي الذي ينقصه فقط قبول سورية بالتطبيع وبالتخلي عن روسيا وبالتفاهم مع تركيا. وقال خبراء هذا على طريقة زواج ابن جحا من بنت الملك والتفسير واضح “سخافة وتذاكي منتحلي صفة”.

ـ كواليس

قال دبلوماسي أوروبي إن مناقشات العقوبات على روسيا وتمسّك ألمانيا بعدم حرمان موسكو من استخدام نظام السويفت خشية انقطاع الغاز الروسي عنها طرح سؤالاً أميركياً هو: ماذا لو وضعت موسكو لاحقاً معادلة الغاز لأوروبا الغربية مقابل خروج أوروبا الشرقيّة من الناتو؟

الجمهورية

ـ سَبّب موقف مسؤول سابق بإحياء الجدل ضمن مجموعة حزبية على صلة بالاستحقاقات المقبلة وانتهى الى رفض موقفه.

ـ يعمل حزب فاعل على تنظيم التباعد والخلاف بين حليفين له في إحدى الدوائر الإنتخابية من دون تبلور نتائج ملموسة.

ـ طرحت أكثر من علامة استفهام حول توقيت الكشف عن إنجاز مهم ّ مرّت عليه أيام عدة

اللواء

ـ همس

لم يتمكن فريق سياسي من تظهير اعتراضه على بيان الخارجية المندّد «بالاجتياح الروسي لأوكرانيا».

ـ غمز

تكاد الثقة تضعف كلياً بين أحد الأندية، وأبرز اللاعبين على ساحته السياسية ماضياً وراهناً.

ـ لغز

بدأت حلقة التشاور تضعف داخل حلقة وزارية لاعتبارات، بعضها سياسي وبعضها اتصالي، والآخر نفسي.

المصدر: صحف