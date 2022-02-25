الدفاع الروسية: تدمير 211 موقعا عسكريا و6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيّرات في أوكرانيا

توسعت دائرة العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا وامتدت الى العاصمة كييف التي شهدت بعض أحيائها الشمالية معارك عنيفة.

كما اندلعت اشتباكات وحصل تبادل لإطلاق النار داخل حي أبولون في العاصمة بعد دخول المدرعات الروسية.

وسُمع اطلاق نار ودوي انفجارات في مناطق متفرقة من وسط مدينة كييف، كما سمعت أصوات أعيرة نارية قرب مجمع المباني الحكومية بالعاصمة الأوكرانية.

في الأثناء، أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية استولت على مركبتين للجيش الأوكراني، وأنها تتجه بسرعة إلى وسط كييف يتبعها رتل عسكري.

وقال الجيش الأوكراني إنَّ قواته الجوية تصدت لما سماه العدوان الروسي في منطقتي ديمر وإيفانكوفا في كييف، وإن القوات الروسية تواصل إطلاق النار على مواقعه في دونيتسك، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة، على حد قوله.

وفيما تحدث مستشار الرئيس الأوكراني عن إسقاط القوات الأوكرانية صاروخين من طراز كروز وطائرة فوق كييف، اكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية لم توجه ضربات صاروخية للعاصمة، وذلك بعدما اتهمتها أوكرانيا بمهاجمة مناطق سكنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 211 موقعا عسكريا و6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيّرات للجيش الأوكراني.

وجاء في بيان الوزارة: “دمرت قواتنا 211 موقعا عسكريا بينها 17 نقطة قيادة ومركز اتصالات، و19 منظومة مضادة للطائرات S-300 وOsa، و39 محطة رادار للقوات الأوكرانية”.

“كما أسقطنا 6 طائرات مقاتلة وطائرة مروحية و5 طائرات بدون طيار ودمرنا 67 دبابة وعربة مدرعة، و16 راجمة صوارخ، و87 عربة عسكرية”.

وأضاف البيان: “كما تمت مصادرة عدد كبير من الأسلحة التي سلمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية وبينها صواريخ “جافلين” الأمريكية وNLAW البريطانية المضادة للدبابات”.

ولفت البيان إلى أن قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تواصل بتغطية روسية زحفها على مواقع القوات الأوكرانية، حيث توغلت بعمق 21 كيلومترا واستولت على منطقة تريكيزبينكا.

كما اخترقت قوات دونيتسك دفاعات كتائب القوميين وتوغلت بعمق 25 كيلومترا وبلغت منطقة فولنوفاخ.

المصدر: المنار + روسيا اليوم