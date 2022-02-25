الدفاع الروسية: تم تدمير 211 منشأة عسكرية و6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات في أوكرانيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 20:40

الدفاع الروسية: تم تدمير 211 منشأة عسكرية و6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات في أوكرانيا (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 25 February، 2022
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