الشيخ ياسين طالب المسؤولين بالابتعاد عن المناكفات السياسية

اشاد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في صور “بالانجاز الكبير للاجهزة الامنية اللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني الذي ادى الى كشف خلاياه الارهابية الفتنوية”، مشددا على “ضرورة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي اثبتت انها الوحيدة التي تحمي لبنان وحقوقه، وان لولاها لكان لبنان ساحة سائبة للارهابيين الصهاينة والتكفيريين”.

وتابع الشيخ ياسين إننا “نطالب المسؤولين اللبنانيين بان يكونوا على قدر المسؤولية وان يبتعدوا عن المناكفات السياسية وان يتشبهوا بوطنية الثلاثية كي يبقى لبنان حرا سيدا مستقلا وحضنا لكل الاحرار في العالم”.

اضاف “نستغرب اصرار البعض على التعامي عن الاعتداءات الصهيونية للسيادة اللبنانية، فيما لا يرون إلا ان فلانا انتقد اعلاميا هذه الدولة او تلك او اعطى رأيا سياسيا مغايرا لدول الاستبداد والمشاريع الصهيواميركية”.

وختم الشيخ ياسين “مستغربا مسارعة وزير الخارجية اللبنانية لاصدار موقف لبنان دون الرجوع للمؤسسات اللبنانية الرسمية استجداء لرضى الاميركي واستجابة لتعليمات بعض السفارات وكأنه يختصر لبنان بشخصه ومتناسيا الثرثرات الدائمة المطالبة بالحياد والتي لا ترى الحياد إلا في مواجهة المظلوم للظالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام