اليابان تستثني الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في مؤتمر صحفي طارئ، إن بلاده تستثني قطاع الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف خلال رده على سؤال حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستتوقف عن المشاركة في مشاريع الطاقة في ساخالين: “فيما يتعلق بالعقوبات، كما ذكرت سابقا، تم اتخاذ القرار بشأن محتواها بالتنسيق والتعاون مع أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي المعنية. لقد استبعدت الولايات المتحدة والدول الأخرى، قطاع الطاقة من العقوبات. وانطلاقا من ذلك اتخذت دولتنا قرارها حول كيفية التصرف في هذا الموضوع. لاحقا في المستقبل، سننظر بشكل مفصل أكثر في التدابير المتخذة، على أساس التغيرات في الوضع ومع مراعاة التفاعل مع البلدان ذات العلاقة”.

وأعلن كيشيدا اليوم الجمعة، أن طوكيو تكثف العقوبات ضد موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا. وسيتضمن ذلك تجميد رؤوس أموال، وحظر إصدار تأشيرات للأفراد والمنظمات، وتجميد أصول المؤسسات المالية الروسية.

ووفقا له تم أيضا، فرض عقوبات على الصادرات إلى المؤسسات المرتبطة بالصناعة العسكرية، وعلى صادرات البضائع من القائمة التي تم جمعها على أساس الاتفاقيات الدولية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع العالمية.

المصدر: وكالات