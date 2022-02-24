جونسون: سنفرض قيودا تجارية وحظرا على الصادرات تشبه تلك التي فرضتها الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 20:10
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الغرب لم يترك لنا أي خيار وما يجري ضرورة لا فرار منه وستبقى روسيا جزءا من الاقتصاد العالمي
الخارجية الروسية: الحرب في أوكرانيا بدأت منذ 8 سنوات والآن تشارف على الانتهاء
وزارة الدفاع الروسية: تم إنجاز كل الأهداف العسكرية المحددة ليوم الخميس
القوات الروسية سيطرت على مدينة تشيرنوبل ونشرت دباباتها في محيط المنشأة النووية ودخلت مدينة سومي شمال أوكرانيا
الرئيس الأوكراني للغربيين: إذا لم تساعدونا اليوم فالحرب ستطرق بابكم غدا
بايدن: اتفقت مع نظرائي في مجموعة السبع على دفعة مدمرة من العقوبات ضد روسيا
البنتاغون: ما يحصل هو المرحلة الأولى من غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا وهدف موسكو تنصيب حكومة بديلة في كييف
رئيسة المفوضية الاوروبية: العقوبات الاقتصادية التي سنفرضها على روسيا ستزيد من تضخم الاقتصاد الروسي
أورسولا فون دير لاين: كل الدول الاوروبية وضعت خطة طوارئ لاستقبال اللاجئين من اوكرانيا
المستشار الألماني أولاف شولتس: هذه محاولة لتغيير الحدود في أوروبا بالقوة وربما حتى لشطب بلد بأكمله من خارطة العالم
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: سنفرض عقوبات على أكثر من 100 كيان روسي
الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي في بروكسل للاحتجاج على غزو أوكرانيا
حلف شمال الاطلسي: ندين بأشد العبارات الهجوم الروسي المروع وغير المبرر على اوكرانيا
الأسواق المالية الأميركية تفتتح تداولاتها على تراجع حاد للمؤشرات الرئيسية متأثرة بالأزمة الأوكرانية
أسعار الذهب تتجاوز 1970 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020
طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مديرية عبس في محافظة حجة في اليمن
رئيس الحكومة الليبي المكلف فتحي باشاغا يعلن جاهزية تشكيلته الحكومية وإحالتها للبرلمان
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل وفدا من "ألفاريز ومارسال" ويستمع لشرح حول مراحل تقييم الداتا التي وصلت الى الشركة
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: نتابع أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا وتواصلنا مع سلطات رومانيا وبولندا لتأمين خروجهم برا
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة يجري اتصالات مع الوزراء المعنيين لمتابعة أوضاع الجالية اللبنانية في اوكرانيا
حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي
حزب الله: الانجاز ضد الإرهاب يضاف إلى الانجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ضد المقاومة
حزب الله: ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة وعدم السماح للعدو باستغلال أي ثغرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أ ف ب: تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصا
أسعار الذهب تتجاوز 1970 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل وفدا من "ألفاريز ومارسال" ويستمع لشرح حول مراحل تقييم الداتا التي وصلت الى الشركة
طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مديرية عبس في محافظة حجة في اليمن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
السيد نصرالله: هذا الكيان الصهيوني مؤقت وذاهب إلى الزوال وإذا فرضت إسرائيل حربا على لبنان سترى كل بأسنا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
جونسون: سنفرض قيودا تجارية وحظرا على الصادرات تشبه تلك التي فرضتها الولايات المتحدة
منذ 58 mins
24 February، 2022
الهجوم الروسي
اوكرانيا
بريطانيا
جونسون
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