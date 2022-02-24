البنتاغون: ما يحصل هو المرحلة الاولى من غزو روسي واسع النطاق لاوكرانيا وهدف موسكو تنصيب حكومة بديلة في كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 18:04

البنتاغون: ما يحصل هو المرحلة الاولى من غزو روسي واسع النطاق لاوكرانيا وهدف موسكو تنصيب حكومة بديلة في كييف

منذ 26 mins 24 February، 2022
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