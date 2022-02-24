البنتاغون: ما يحصل هو المرحلة الاولى من غزو روسي واسع النطاق لاوكرانيا وهدف موسكو تنصيب حكومة بديلة في كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 18:04
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلق عملية عسكرية خاصة في دونباس بجنوب شرق اوكرانيا
الكرملين: الرئيس بوتين سيحدد المدة الزمنية للعملية العسكرية بالاعتماد على مجرياتها
الكرملين: هدف العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة اوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدا لشعبنا
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إخراج 74 موقعا من الخدمة في أوكرانيا من ضمنها 11 مطارا عسكريا
القوات الروسية دخلت مدينة سومي شمال البلاد وسيطرت على الطريق السريع بين كييف وموسكو
الخارجية الروسية: الحرب في أوكرانيا بدأت منذ 8 سنوات والآن تشارف على الانتهاء
الرئيس الأوكراني: القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينة تشيرنوبل وهذا إعلان حرب على كامل القارة الأوروبية
الرئيس الأوكراني للغربيين: إذا لم تساعدونا اليوم فالحرب ستطرق بابكم غدا
البنتاغون: ما يحصل هو المرحلة الأولى من غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا وهدف موسكو تنصيب حكومة بديلة في كييف
رئيسة المفوضية الاوروبية: العقوبات الاقتصادية التي سنفرضها على روسيا ستزيد من تضخم الاقتصاد الروسي
أورسولا فون دير لاين: كل الدول الاوروبية وضعت خطة طوارئ لاستقبال اللاجئين من اوكرانيا
المستشار الالماني اولاف شولتس: بوتين يهدد الامن والسلام في كل اوروبا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: الغزو الروسي لاوكرانيا كارثة لقارتنا وأدعو الى عقد اجتماع عاجل لجميع قادة النيتو
الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي في بروكسل للاحتجاج على غزو أوكرانيا
حلف شمال الاطلسي: ندين بأشد العبارات الهجوم الروسي المروع وغير المبرر على اوكرانيا
الأسواق المالية الأميركية تفتتح تداولاتها على تراجع حاد للمؤشرات الرئيسية متأثرة بالأزمة الأوكرانية
أسعار الذهب تتجاوز 1970 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل وفدا من "ألفاريز ومارسال" ويستمع لشرح حول مراحل تقييم الداتا التي وصلت الى الشركة
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: نتابع أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا وتواصلنا مع سلطات رومانيا وبولندا لتأمين خروجهم برا
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة يجري اتصالات مع الوزراء المعنيين لمتابعة أوضاع الجالية اللبنانية في اوكرانيا
طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مديرية عبس في محافظة حجة في اليمن
رئيس الحكومة الليبي المكلف فتحي باشاغا يعلن جاهزية تشكيلته الحكومية وإحالتها للبرلمان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حلف شمال الاطلسي: ندين بأشد العبارات الهجوم الروسي المروع وغير المبرر على اوكرانيا
أ ف ب: تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصا
أسعار الذهب تتجاوز 1970 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل وفدا من "ألفاريز ومارسال" ويستمع لشرح حول مراحل تقييم الداتا التي وصلت الى الشركة
طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مديرية عبس في محافظة حجة في اليمن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
السيد نصرالله: هذا الكيان الصهيوني مؤقت وذاهب إلى الزوال وإذا فرضت إسرائيل حربا على لبنان سترى كل بأسنا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
البنتاغون: ما يحصل هو المرحلة الاولى من غزو روسي واسع النطاق لاوكرانيا وهدف موسكو تنصيب حكومة بديلة في كييف
منذ 26 mins
24 February، 2022
عاجل
البنتاغون
الهجوم الروسي
اوكرانيا
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