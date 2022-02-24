الرئيس الاوكراني: القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينة تشيرنوبل وهذا اعلان حرب على كامل القارة الاوروبية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 18:04

الرئيس الاوكراني: القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينة تشيرنوبل وهذا اعلان حرب على كامل القارة الاوروبية

منذ 55 mins 24 February، 2022
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