وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: نتابع اوضاع اللبنانيين في اوكرانيا وتواصلنا مع سلطات رومانيا وبولندا لتأمين خروجهم براً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 18:04

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: نتابع اوضاع اللبنانيين في اوكرانيا وتواصلنا مع سلطات رومانيا وبولندا لتأمين خروجهم براً

منذ 1 ساعة 24 February، 2022
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