الدفاع الروسية: لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن اسقاط طائرات وتدمير مدرعات تابعة لروسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 10:38

الدفاع الروسية: لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن اسقاط طائرات وتدمير مدرعات تابعة لروسيا

منذ 34 mins 24 February، 2022
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