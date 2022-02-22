شولتس بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك: يجب إعادة تقييم الوضع وذلك يشمل مشروع “التيار الشمالي 2” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 14:44

شولتس بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك: يجب إعادة تقييم الوضع وذلك يشمل مشروع “التيار الشمالي 2” (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 22 February، 2022
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