زيلينسكي: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك

اكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، يعني انسحاب موسكو من اتفاقيات مينسك.

وقال زيلينسكي: ” ليس لدينا أي وقت لإلقاء محاضرات طويلة بشأن التاريخ ، لذلك لن أتعمق في الماضي. سأتحدث عن الحقائق والمستقبل. أوكرانيا ستبقى ضمن حدودها المعترف بها دوليًا ، على الرغم من تصريحات وأعمال روسيا”.

وأشار الرئيس إلى أن، “الاعتراف باستقلال المناطق المحتلة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، يعني انسحاب روسيا بشكل أحادي من اتفاقيات مينسك وتجاهل القرارات في إطار نورماندي”.

وأضاف الرئيس ” الإجراءات الروسية الأخيرة اعتداء على سيادتنا. وتقع المسؤولية الكاملة عن النتائج المتعلقة بالقرارات المذكورة أعلاه على عاتق القيادة السياسية الروسية”.

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تتوقع دعما واضحا وفعالا من الغرب بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

وأضاف زيلينسكي : ” ننتظر خطوات دعم حاسمة وواضحة من قبل شركائنا بعد الاعتداء على سيادتنا، و نؤيد التسوية السلمية والدبلوماسية وحدود أوكرانيا الدولية ستبقى كما هي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك