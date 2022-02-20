القوات الأوكرانية تشن هجمات على دونيتسك باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقتين سكنيتين في الجمهورية، باستخدام القذائف المحظورة بموجب اتفاقات مينسك.

وتم إطلاق 18 قذيفة، على منطقتي زايتسيفو ويلينوفكا السكنيتين من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك؛ بحسب ما أفاد المكتب التمثيلي. هذا وتصاعد الوضع في دونباس، منذ يوم الخميس الماضي، وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا عن عشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية.

كما أعلنت سلطات الجمهوريتين عن عمليات إجلاء المواطنين إلى منطقة روستوف الروسية، تضم النساء والأطفال وكبار السن، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في جنوب شرق أوكرانيا (دونباس). وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس شرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في نيسان/أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك لوهانسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

المصدر: سبوتنيك