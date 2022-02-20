مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: روسيا تحاول إعادة تشكيل الأمن الأوروبي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2022 - 12:28

مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: روسيا تحاول إعادة تشكيل الأمن الأوروبي (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 20 February، 2022
أخبار موقع المنار

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