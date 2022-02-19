أخطاء خطيرة في علاج السعال

قالت الطبيبة الروسية، ألكسندرا كوزيفنيكوفا، إنه يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح للعقاقير في العلاج الذاتي للسعال إلى عواقب وخيمة.

وقالت لوكالة “سبوتنيك”: “إذا تحدثنا عن أخطاء في علاج السعال (مع نزلة برد أو كوفيد-19) ، فإن أول شيء يستحق الذكر هو الوصفة الذاتية للمضادات الحيوية. اذا اتخذت القرار الخاطئ سيكون الدواء غير فعال بل ضار”. وأوضحت أن الأدوية المضادة للبكتيريا لها مؤشراتها وموانعها والجرعات الصحيحة وشروط العلاج.

في الوقت نفسه، فإن الشخص الذي ليس لديه معرفة طبية، كقاعدة عامة، لا ينتبه لمثل هذه التعليمات للاستخدام، ولكنه يفضل الدواء “الذي على شفاه الجميع”. في هذه الحالة، قد يكون المضاد الحيوي إما غير فعال أو حتى ضارا.

وأضافت: “من أهم النقاط هي الاستخدام الطائش للمقشعات للسعال بشكل عام. لأن السعال لا يصاحب بالضرورة عدوى في الجهاز التنفسي. قد يكون علامة على أمراض أخرى. لذلك، قد لا تعمل الأدوية الطاردة للبلغم أو تؤدي إلى آثار جانبية.

وأضافت أنه من المهم تحديد السبب بشكل صحيح قبل الشروع في العلاج. وخلصت كوزيفنيكوفا إلى أنه يمكن للطبيب المختص فقط إجراء التشخيص الصحيح عند السعال.

المصدر: سبوتنيك