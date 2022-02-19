انتقال السفارة البريطانية في أوكرانيا مؤقتًا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف غربي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2022 - 00:02

انتقال السفارة البريطانية في أوكرانيا مؤقتًا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف غربي البلاد

منذ 53 mins 18 February، 2022
أخبار موقع المنار

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