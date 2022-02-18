الشيخ القطان: على اللبنانيين عرقلة إقرار الموازنة لانها لا تخدم إلا الفاسدين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 17:10

الشيخ القطان: على اللبنانيين عرقلة إقرار الموازنة لانها لا تخدم إلا الفاسدين

منذ 43 mins 18 February، 2022
الشيخ أحمد القطان
لبنان

دعا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “اللبنانيين إلى عرقلة إقرار الموازنة”. وتابع “إذا كان لنا من موقف كلبنانيين اتجاه هذه الموازنة فهو أن نسعى بشتى السبل لمنع إقرارها لأن هذه الموازنة لا تخدم إلا الساسة الفاسدين”.

وسأل الشيخ القطان الجمعة “كيف للفقير في لبنان أن يتحمل أعباء أكثر من هذه الأعباء التي يعاني منها اليوم؟”، ودعا “النواب الصادقين أن لا يسمحوا لهذه الموازنة أن تقر في المجلس النيابي على شكلها الحالي لأن الشعب اللبناني الفقير والبائس لن يرحم أحدا يوافق على تمرير مثل هكذا موازنة في المجلس النيابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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