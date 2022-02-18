بحرية الحرس الثوري الايراني: الأمن المستدام مستتب شمال الخليج الفارسي

أكد قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الايراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أن “الأمن المستدام مستتب شمال الخليج الفارسي، من خلال المراقبة الكاملة لأوضاع المنطقة”. وقام الأدميرال علي رضا تنكسيري قام يزارة تفقدية لوحدات سلاح البحرية التابعة للحرس الثوري في منطقة شمال الخليج، واطلع عن كثب على الجاهزية العسكرية والقدرات القتالية العملانية للوحدات العائمة والصاروخية والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة، وأبلغ قادة الوحدات العاملة بأحدث التكتيكات وبرامج بناء القدرات القتالية.
وقال قائد بحرية الحرس الثوري إن “الهدف من استمرار هذه الزيارات ومشاهدة أوضاع الوحدات المتمركزة في منطقة شمال الخليج الفارسي هو مراجعة استعدادات الوحدات القتالية، ولقاء كوادر المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري.
واضاف الاميرال تنكسيري “الحمد لله، تظهر الدراسات الميدانية روح الحماس الديني وشجاعة وبسالة القوات والاستعداد الكامل للمنظومات والمعدات العملانية في جميع المواقف القتالية البحرية الأساسية”.
وقيم تنكسيري المستوى الإيجابي للاستعدادات للدفاع عن الحدود البحرية ومصالح وأمن البلاد، قائلاً إن “ما تتميز به القوات المسلحة وبحرية الحرس الثوري هو مراقبة الروح المعنوية والأخوة، وتعزيزها، وينبغي ان تحظى باهتمام الجميع”.
المصدر: فارس