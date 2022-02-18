الكرملين: الوضع في دونباس مقلق للغاية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 13:20

الكرملين: الوضع في دونباس مقلق للغاية (سبوتنيك)

منذ 58 mins 18 February، 2022
أخبار موقع المنار

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