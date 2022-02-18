الشيخ ياسين : البعض يمارس السباق الانتخابي الذي يشعل المواقف السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 11:14

الشيخ ياسين : البعض يمارس السباق الانتخابي الذي يشعل المواقف السياسية

منذ 19 mins 18 February، 2022
الشيخ علي ياسين
لبنان

انتقد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي حروب البيانات بين بعض الافرقاء اللبنانيين والتي زادت من صعوبة الازمة في وقت لم يتحرك اي منهم لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية للشعب اللبناني من كل الطوائف وفي كل المناطق.

وقال الشيخ ياسين:” إن البعض يمارس السباق الانتخابي والذي يشعل المواقف السياسية وكأن البلد بألف خير حتى أصبحوا يديرون وقاحتهم الانتخابية متناسين الاوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون بسببهم وبسبب سياستهم الفاسدة وتبعيتهم للمشاريع الخارجية التي تزيد في حصار لبنان”.

كلام العلامة ياسين جاء في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور حيث اضاف:” إننا نشيد بخطاب الرئيس بري في اجتماع البرلمانيين العرب والذي اعاد تصويب البوصلة نحو القضايا العربية وفي مقدمتها فلسطين، وتأكيده على ان لبنان كان وسيبقى بلد الحريات والمقاومة وتشديده على ضرورة بناء العلاقات الجيدة مع الاخوة العرب على قاعدة الاحترام والاحتضان المتبادلين”.

وختم مؤكدا ان”الانتخابات اللبنانية يجب ان تخاض من قبل المواطنيين على قاعدة حفظ انجازات الثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة) وعلى قاعدة السعي الحثيث لمحاربة الفساد والفاسدين واعادة انهاض البلاد، وندعو المواطنين الى الوعي وعدم الغرق في الحسابات الطائفية والمناطقية والرشى الانتخابية والدور اللااخلاقي لبعض وسائل الاعلام والتوجه في كل المجالات لحفظ لبنان القوي بثلاثيته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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