رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية: لوغانسك ودونيتسك مستعدتان لصد كييف في أي لحظة

قال ليونيد باشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد إن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك جاهزتان لتقديم الرد المناسب وصد كييف في أي لحظة.

وأضاف باشنيك في بيان نشر على موقعه الرسمي في الانترنت، بمناسبة ذكرى عملية تشيرنوكينو- ديبالتسيفو: “لم يكن تحرير رأس جسر تشيرنوكينو – ديبالتسيفو سهلا. فقد قامت القوات المسلحة الأوكرانية آنذاك بتحصين تام في هذا الاتجاه وشنت ضربات مكثفة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية ومواقع جيشنا. وبالرغم من التفوق العددي للخصم في المعدات.. إلا أننا كنا أقوى لاننا دافعنا عن أرضنا. الحقيقة كانت دائما الى جانبنا”.

وأشار إلى أنه “نتيجة للقتال الضاري، استسلم الجيش الأوكراني وهرب من جيب ديبالتسيفو، وبعد ذلك اضطرت كييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقيات مينسك”.

وتابع قائلا: “لسوء الحظ، لم تتعلم الحكومة الأوكرانية شيئا من دروس الحياة. ينتهك الجانب الأوكراني بانتظام اتفاقيات مينسك، الأمر الذي يظهر فقط الضعف السياسي لأوكرانيا. في هذا الوقت تزداد قوة دونباس وتتطور، مما يزيد من قدرتها الدفاعية.. جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك مستعدتان للرد على أي اعتداء في أي لحظة”.

وفي الفترة الأخيرة تزعم كييف ودول غربية عدة أن روسيا تستعد لـ”العدوان” على أوكرانيا، التي تشهد منذ عام 2014 نزاعا عسكريا داخليا بين السلطات الأوكرانية وجمهوريتي “دونيتسك و”لوغانسك” (بجنوب شرق أوكرانيا) اللتين أعلنتا من طرف واحد استقلالهما عن كييف على خلفية عدم قبول معظم سكان هذين المنطقتين لانقلاب فبراير 2014 في أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم