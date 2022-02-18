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February 18 2022 - 06:40

قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان دورية في أجواء بيلاروس

منذ 57 mins 18 February، 2022
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أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من نوع “تو 22 إم 3” دورية في أجواء بيلاروس في إطار التدريبات العسكرية المشتركة “عزم الاتحاد 2022”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه في بعض الأجزاء من مسار القاذفتين، رافقتهما مقاتلات “سو 35” التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

في إطار “حزم الاتحاد 2022” “سو-35” تجبر العدو الافتراضي على الهبوط

وأضافت الوزارة أن تحليق القاذفتين الاستراتيجيتين استمر 3 ساعات، وهما عادتا إلى قاعدتهما بعد تنفيذ الدورية.

يذكر أن التدريبات المشتركة “عزم الاتحاد 2022” للقوات الروسية والبيلاروسية تجري على أراضي بيلاروس خلال الفترة بين 10 و20 فبراير الجاري.

المصدر: وكالات

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