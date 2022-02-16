فلسطين: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2022 - 09:24

فلسطين: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل (وكالة يونيوز)

منذ 30 mins 16 February، 2022
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