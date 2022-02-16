هل يمكن أن يكون المتحوّر المرفوض “دلتاكرون” حقيقيا؟!

بدأت السلطات الصحية في المملكة المتحدة رسميا في مراقبة ما يسمى بمتحوّر “Deltacron” (دلتاكرون) لفيروس كورونا، الذي يُعتقد أنه مزيج من أوميكرون ودلتا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفض خبراء في منظمة الصحة العالمية وأماكن أخرى المتحوّر باعتباره خطأ معمليا، الشهر الماضي.

وأدرجت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) السلالة الطافرة – التي تظهر عندما تندمج المتحورات المختلفة داخل مضيف – في أحدث تقرير مراقبة أسبوعي لها حول “المتحورات ذات الاهتمام بالصحة العامة” هذا الأسبوع. ويُسرد Deltacron من بين “إشارات أخرى قيد المراقبة والتحقيق حاليا”، وهي تسمية أقل من “المتحور المثير للقلق” و”المتحور قيد التحقيق”.

ولم تحدد الوكالة العدد الدقيق لحالات Deltacron التي حددتها، لكن مصادر UKHSA لم تذكر اسمها قالت لصحيفة “ديلي ميل” إن المسؤولين “غير قلقين” من المتحور، لأن عدد الإصابات “منخفض”. كما ذكرت الصحيفة أن الوكالة لا تعرف حتى الآن مدى العدوى أو الخطورة التي يسببها Deltacron أو ما إذا كان سيؤثر على فعالية اللقاح.

وقال مسؤول من وكالة UKHSA لصحيفة “ديلي ميل”: “لسنا قلقين بشكل خاص بشأن هذا المتحور. إنه مدرج في تلك القائمة لمجرد أننا ننظر إليه حاليا”، وأضاف المصدر المجهول أن هذا “رهان آمن للغاية” على ألا يمثل الضغط مشكلة في البلاد.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحالات التي تمت ملاحظتها نشأت في المملكة المتحدة أو وصلت من الخارج، لكن وكالة UKHSA حددت خمسة “متحورات مثيرة للقلق” في البلاد، بما في ذلك دلتا وأوميكرون. وأفادت “ديلي ميل” أن العلماء لاحظوا ما لا يقل عن ثلاثة من هذه المتحورات الهجينة – المعروفة باسم “المؤتلف” – حتى الآن، ولكن لم يتسبب أي منها في تفشي المرض بشكل كبير.

ووفقا لبول هانتر، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، فإن المتحور “من الناحية النظرية لا ينبغي أن يشكل تهديدا كبيرا” نظرا لأن المملكة المتحدة تتمتع “بمستويات عالية من المناعة” ضد دلتا وأوميكرون. وعلى الرغم من أن هانتر حذر “ديلي ميل” من أنه “لا يمكن لأحد التنبؤ بكل شيء على وجه اليقين”، إلا أنه قال إن تقرير وكالة UKHSA “لا يملؤني بالرهبة”.

وظهرت التقارير الأولية حول Deltacron الشهر الماضي بعد أن أعلن مختبر في قبرص أنه حدد المؤتلف. ومع ذلك، فقد رفض العلماء النتائج التي توصل إليها، بمن فيهم كبار الخبراء في منظمة الصحة العالمية، الذين رفضوا الادعاءات حول “المتحور الفائق” وقالوا إنه “من المحتمل تلوث أثناء التسلسل”.

المصدر: ديلي ميل