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February 15 2022 - 23:28

نيويورك.. تسريح أكثر من 1400 موظف رفضوا تطعيمهم ضد كورونا

منذ 29 mins 15 February، 2022
الولايات المتحدة.. 3288 وفاة يومية جديدة بكورونا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن مكتب رئيس بلدية مدينة نيويورك تسريح أكثر من 1400 موظف في المدينة رفضوا تطعيمهم ضد فيروس كورونا.
ويمثل طرد العمال الذي يبلغ عددهم 1430 عاملا، أقل من 1 ٪ من القوة العاملة في المدينة البالغ عددها 370 ألف شخص، كما أن عدد المفصولين أقل بكثير مما كان متوقعا قبل الموعد النهائي يوم الجمعة للحصول على اللقاحات.
هذا وأرسلت المدينة إخطارات في أواخر يناير إلى ما يقرب من 4000 عامل، قائلة إنه يتعين عليهم تقديم دليل على حصولهم على جرعتين على الأقل من اللقاح وإلا سيفقدون وظائفهم. وثلاثة أرباع هؤلاء العمال كانوا في إجازة غير مدفوعة لشهور بعد أن فاتهم الموعد النهائي سابق للحصول على اللقاح من أجل البقاء في وظائفهم.

المصدر: cbs news

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