الولايات المتحدة.. إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن متحور “دلتا” أدى إلى حدوث إرباك في خطط العودة للمدارس بالولايات المتحدة، حيث تم إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا.

وذكرت أنه”في ولاية ميسيسيبي، ثبتت إصابة نحو 14 ألف طالب وطالبة بكورونا، منذ أن افتتحت معظم المدارس في أوائل أغسطس الماضي، وخضع نحو 20 ألف طالب إلى الحجر الصحي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب تلك الإصابات”.

وتظهر البيانات في ولاية نيو مكسيكو، أن”ما يقرب من 10 في المئة من طلاب الولاية البالغ عددهم 317 ألف طالب وطالبة، خضعوا أيضا للحجر الصحي”.

وفي جورجيا، كان أكثر من نصف حالات تفشي الفيروس في الولاية، نهاية أغسطس الماضي، مرتبطا بالمدارس.

وأدى ارتفاع عدد الإصابات إلى إغلاق الكثير من المدارس في تكساس، وبلغ عدد حالات لإصابة بين الطلاب على مستوى الولاية أكثر من 27 ألف حالة، خلال آخر أسبوع من أغسطس، بزيادة 51 في المئة عن الأسبوع السابق.

وتستجيب إدارات بعض المدارس لحالات تفشي الفيروس، بإجراءات مثل ارتداء الكمامات، وإجراء اختبارات متكررة، وتلقيح الموظفين، فيما تأمل بعض الإدارات في توفر لقاح للأطفال دون سن 12 عاما قريبا.

المصدر: وول ستريت جورنال