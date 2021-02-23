جامعة جونز هوبكنز: عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا يتخطى نصف مليون شخص (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 00:58

جامعة جونز هوبكنز: عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا يتخطى نصف مليون شخص (سبوتنيك)

منذ 29 mins 23 February، 2021
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