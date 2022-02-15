الخارجية الروسية: من يروجون لنيّة روسيا غزو أوكرانيا مجانين وبلا أخلاق

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن من يروّجون لنيّة روسيا اجتياح أوكرانيا، “مجانين وبلا أخلاق”.

وقالت في حديث لقناة “Rete4 TV” الإيطالية: “عندما قرأنا في الشهرين الماضيين وسائل الإعلام الغربية، واستمعنا إلى تصريحات البيت الأبيض وداونينغ ستريت بأن روسيا تنوي مهاجمة أوكرانيا، أدركنا أن الوحيد القادر على مثل هكذا تصريحات هو المجنون وعديم الأخلاق”.

وأضافت”الولايات المتحدة التي تتحدث عن استعداد روسيا المزعوم للعدوان، لا تريد أن تسمع أننا نتحدث عن تحركات قواتنا على أراضينا”.

وتابعت “كل ما يروجون له الآن صدر بالفعل عن الغرب، مشيرة إلى ذريعة غزو العراق عام 2003.

وقالت “إمدادات الغاز الروسي وضماناتها القانونية تثير غضب الولايات المتحدة لأنها تمثل حصة سوقية ضخمة يريدون الحصول عليها.. هم يخترعون مواقف حول أوكرانيا.. ويحاولون وضع العراقيل أمام “السيل الشمالي 2″ لإقناع ألمانيا بالتخلي عنه، وإفشال هذا السوق، لكي يستحوذوا عليه في توفير مواردهم”.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه “يمكن لإيطاليا في مثل هذه الحالة استخدام حق النقض في أوروبا من أجل العلاقات مع روسيا.. إيطاليا يمكنها استخدام حق النقض لدى التصويت على العقوبات”.

وتابعت “في مرحلة ما يمكنك القول توقفوا. نريد السلام، والغاز، والاستثمارات المتبادلة، وتوافد السياح الروس على إيطاليا”.

المصدر: وكالة نوفوستي