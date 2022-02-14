كويكب أكبر من برج إيفل بـ4 مرات يقترب من الأرض…

يقترب كويكب أكبر بأربعة أضعاف من برج إيفل، من الأرض وسيطير بجوارها في 4 مارس/آذار.

وبحسب ما نشرت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، على صفحتها الخاصة على “تلغرام”، “فإن كويكبا كبيرا 138971 (2001 CB21) يقترب من الأرض. ويبلغ قطر الجسم الكوني نحو 1.3 كيلومتر، أي أنه أكبر بأربع مرات من برج إيفل. سيطير بالقرب من الكوكب يوم 4 مارس”. كما عرضت الوكالة رسما متحركا لرحلته.

ووفقًا للوكالة، تم عمل الرسوم المتحركة بواسطة موظفي معهد M.V. Keldysh للرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بفضل تلسكوب في Altai.

وذكرت الوكالة فإن أقصى مدى لاقتراب الجسم السماوي من كوكبنا سيكون على مسافة 4.8 مليون كيلومتر، مما يستبعد احتمال حدوث تصادم. وتتجاوز هذه المسافة عشرة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

المصدر: سبوتنيك