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February 13 2022 - 16:24

زاخاروفا تسمي الغرض من “هستيريا” الغرب بشأن أوكرانيا

منذ 2 ساعة 13 February، 2022
زاخاروفا
أخبار دولية - روسيا

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هدف “هستيريا” الغرب بشأن غزو روسيا المزعوم لأوكرانيا هو القيام باستفزاز.

وقالت زاخاروفا في حوار تلفزيوني أمس السبت: “ما هو الغرض من هذه الهستيريا؟ هو تصعيد الموقف، وبالطبع النشاط الاستفزازي. هذا جزء من الاستفزاز الذي له أبعاد عالمية”.

وشددت المتحدثة على أن هذا الاستفزاز لم يظهر منذ شهرين فقط، لكنه وقع على “أرض خصبة تم تحضيرها على مدى سنوات طويلة”، للنزاع الأوكراني الداخلي الذي “تديره الولايات المتحدة بنشاط”.

وفي الأيام الأخيرة تحدث مسؤولون أمريكيون عن أن روسيا تحشد مزيدا من القوات قرب الحدود الأوكرانية وأن “الغزو الروسي” لأوكرانيا قد يحدث “في أي لحظة”.

ونفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تهدد أحدا وتندرج في الشأن الداخلي الروسي، وحملت الغرب المسؤولية عن تأجيج الهستيريا حول الموضوع.

المصدر: روسيا اليوم

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