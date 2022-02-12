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February 12 2022 - 23:28

وصول مقاتلات “أف-16” أمريكية إلى رومانيا قادمة من ألمانيا

منذ 6 mins 12 February، 2022
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أخبار دولية - رومانيا

أعلنت القيادة الأمريكية في أوروبا أن مجموعة من المقاتلات الأمريكية من طراز “أف-16” وصلت إلى رومانيا قادمة من قاعدة شانغداليم الجوية الألمانية.

وجاء في بيان صدر عن القيادة الأمريكية: “ستستخدم مقاتلات “إف-16 Fighting Falcons” والأفراد ومعدات الدعم من “الجناح المقاتل الـ52″ من قاعدة شبانغداليم الألمانية لإجراء العمليات من قاعدة فيتيشتي الجوية” في رومانيا.

وأضاف البيان أن نقل المقاتلات إلى رومانيا هدفه “تعزيز الأمن الإقليمي في ظل التوتر الحالي على خلفية حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا”.

ونقلت الولايات المتحدة الخميس الماضي مجموعة من المقاتلات من طراز “F-15 Eagles” إلى بولندا “لتعزيز الدفاع الجماعي لحلف الناتو”.

المصدر: وكالات

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