حمية من بغداد: نتطلع الى تطوير مجالات العمل بين بلدينا

وصل وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية السبت الى العاصمة العراقية بغداد، حيث كان في استقباله في المطار، نظيره العراقي ناصر حسين بندر الشبلي والسفير اللبناني علي أديب الحبحاب.

وفور وصوله، عقد حمية اجتماعا ثنائيا مع نظيره العراقي الذي رحب بضيفه ترحيبا حارا.

بدوره أبدى حمية تقديره لحسن الاستقبال، معبرا عن شكره وامتنانه للعراق، حكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال، منوها “بالدعم العراقي للبنان وبعمق العلاقات الثنائية والتصميم المشترك على تطويرها”.

وقال حمية “العراق بلد عزيز وشقيق، ونتطلع الى تطوير مجالات العمل بين بلدينا”، وتابع “سنبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين العراقيين، سبل تعزيز العلاقات في مجالات النقل البري والبحري والجوي وموضوع الترانزيت عبر العراق الى الكويت وإيران ودول الخليج ودخول الشاحنات والبرادات اللبنانية الى مقصدها الأخير في المدن والمحافظات العراقية كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام