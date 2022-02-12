وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأميركي الرد المشترك على “التهديدات الروسية” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 09:06

وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأميركي الرد المشترك على “التهديدات الروسية”

منذ 18 mins 12 February، 2022
اميركا اوكرانيا روسيا
أخبار دولية - اوكرانيا

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأوكراني دميترو كوليبا هاتفياً الرد المشترك على “التهديدات الروسية، وقضية دعم واشنطن السلطات الأوكرانية”. وكتب كوليبا على تويتر السبت “أجريت محادثة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ناقشنا الرد المشترك على تهديدات روسيا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الأمنية، ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا بدعم اقتصادي أوسع. على روسيا ألا تشك في أن أوكرانيا وشركائها… مستعدون لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية دولتنا”.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني على دعم واشنطن لكييف “ضد أي عدوان محتمل”.

المصدر: سبوتنيك

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