السفارة الإيرانية في بغداد تحيي ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بحضور رسمي وشعبي

نظمت السفارة الايرانية في بغداد احتفالا مركزيا بمناسبة الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية في إيران. وحضر الاحتفال حشد غفير من ممثلي المكونات الدينية والتيارات السياسية والرسمية، وسط تأكيد على ضرورة الاخذ بمعايير الثورة الاسلامية التي جمعت بين مواجهة الظلم وانهاء كل اشكال التبعية للقوى الدولية ودعم القضايا العادلة للشعوب.

وأكد المشاركون أن الثورة الاسلامية استطاعت أن تغير موازين القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية، لمصلحة القوى الوطنية المناهضة لمشاريع السيطرة على العراق والمنطقة وتأثيرها الكبير في نهضة الشعوب الاسلامية والمستضعفة.

كما عبر المشاركون عن التزامهم بالنهج المبدئي للثورة الاسلامية التي قادها الامام الخميني(قده) وسط دعوات لاستلهام المبادئ الوحدوية لدرئ الفتنة التي تسعى اليها قوى الاستكبار العالمي بين الشعوب الاسلامية.

المصدر: يونيوز