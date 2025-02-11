الرئيس بري يهنئ الإمام السيد علي الخامنئي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

أبرق الرئيس نبيه بري إلى الإمام السيد علي الخامنئي مهنئًا، بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وجاء في نص البرقية:

“سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله الإمام السيد علي الخامنئي حفظكم الله، بهذه المناسبة المباركة، يطيب لي أن أتوجه باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي إلى سماحتكم وإلى الشعب الإيراني، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلًا العزيز القدير، سبحانه وتعالى، أن يمنّ عليكم بموفور الصحة، وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعبًا وثورةً، بالمزيد من المنعة والقوة والتقدم والاقتدار والازدهار. إنه سميع مجيب”.

وللمناسبة نفسها، أبرق رئيس المجلس مهنئًا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف.

المصدر: الوكالة الوطنية