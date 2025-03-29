الرئيس بري يبحث التطورات مع السفير الإيراني ويشكر العراق على دعم لبنان

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن شكره للعراق على المساعدات التي قدمها ولا يزال يقدمها للبنان، لا سيما التسهيلات الكبيرة في تزويده بالمشتقات النفطية، إضافةً إلى تقديم 320 ألف طن من القمح مجانًا، ومئات آلاف الحصص التموينية.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ثمّن الرئيس بري وقوف العراق إلى جانب لبنان ومساعدته في مختلف المجالات، إضافةً إلى استضافته عشرات آلاف اللبنانيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.

جرى هذا الاتصال خلال استقبال الرئيس بري المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، حيث تم استعراض الأوضاع العامة والمستجدات الأمنية والميدانية.

كما بحث رئيس مجلس النواب، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجتبى أماني، تطورات الأوضاع العامة، والمستجدات السياسية والميدانية، إضافةً إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، الرئيس بري في زيارة تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس بري اعتذاره عن عدم تقبّل التهاني بعيد الفطر المبارك، نظرًا إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، في ظل مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وجنوبه، وتماديها في خرق اتفاق وقف إطلاق النار وبنود القرار 1701، بالإضافة إلى استمرار حرب الإبادة التي تشنّها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتمنى الرئيس بري للبنانيين عامةً، وللمسلمين خاصةً، ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية، عيد فطر مبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالوحدة، والتراحم، والتعاضد، والتعاون، لما فيه خيرهم، وتحقيق آمالهم في الأمن والاستقرار والتقدم.

المصدر: الوكالة الوطنية