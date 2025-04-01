الرئيس بري: العدوان على الضاحية الجنوبية محاولة إسرائيلية لاغتيال قرار وقف اطلاق النار

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الغارة الإسرائيلية الغادرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية فجرًا، وللمرة الثانية في غضون أيام وفي أول أيام عيد الفطر، ليست خرقًا يُضاف إلى الـ2000 خرق إسرائيلي لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701 فحسب، بل هي عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية.

وقال الرئيس بري إن العدوان هو محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها الاتفاق، والذي التزم به لبنان بكل حذافيره. وأضاف أن العدوان هو استهداف مباشر لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطًا كبيرًا في كشف ملابسات الحوادث المشبوهة الأخيرة في الجنوب، والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها.

وأضاف الرئيس بري: “لن ندين ما هو مُدان بكل المقاييس، فجريمة الفجر في الضاحية الجنوبية لبيروت وكل الجرائم التي ارتكبتها العدوانية الإسرائيلية هي دعوة صريحة وعاجلة للدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بإلتزاماتها وإرغام الكيان الإسرائيلي على وقف اعتداءاته على لبنان واستباحة سيادته والانسحاب من أراضيه المحتلة”.

وختم الرئيس بري: “الرحمة للشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل”.

المصدر: مواقع