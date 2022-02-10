ستولتنبرغ: جيش أوكرانيا أصبح أقوى بمساعدة الناتو.. ويجب أن نكون مستعدين للأسوأ

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الخميس، أن “الحلف يجب أن يكون مستعداً للأسوأ، تزامنا مع الحوار القائم مع روسيا، بشأن أوكرانيا والأمن في المنطقة”. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في بروكسل، إن “حلف الناتو يرصد خطراً على الأمن الأوروبي في الوقت الراهن”، مؤكدا على ضرورة الاستعداد للأسوأ بالتزامن مع الحوار مع روسيا.

وأضاف ستولتنبرغ، أن حلف الناتو جدد دعوته لروسيا للاجتماع من خلال مجلس روسيا-الناتو، معرباً عن ترحيب الحلف بأي اجتماعات ثنائية مع روسيا لمناقشة المخاوف الأمنية.

وتابع قائلا “أمام روسيا خياران إما أن تنتهج الحوار والدبلوماسية، أو تنتهج الخيار العسكري والذي سيفضي إلى زيادة تواجدنا في المنطقة وفرض العقوبات”.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده سترسل المزيد من السفن العسكرية إلى البحر الأسود والبحر المتوسط، ضمن قوات الناتو. وقال جونسون “لقد زدنا تواجدنا في إستونيا وبولندا وسنرسل المزيد من العسكريين والسفن إلى البحر الأسود والبحر المتوسط.. نحن جاهزون عسكرياً ودفاعياً لأي اعتداء محتمل في شرق أوروبا”. واستدرك رئيس الوزراء البريطاني، قائلا “في نفس الوقت نحن مستعدون للحوار، وسياسة حلف الناتو لضم دول جديدة إليه ستبقى قائمة”.

وأعلن جونسون أن لندن ستدعم حلف الناتو بمزيد من السفن والطائرات الإضافية. وتابع “نحن نعيش في أوقات خطرة حالياً.. لا أعتقد أن روسيا قررت ما ستفعله، حتى الآن، ولكننا لا نستبعد حدوث كارثة قريبا”. وشدد جونسون، على أن استخدام العقوبات والجهود السياسية ستفضي إلى نتائج جيدة في حل الأزمة القائمة مع روسيا بشأن أوكرانيا، على حد قوله.

كما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن “جيش أوكرانيا أصبح بمساعدة الناتو أقوى في الوقت الراهن، مما كان عليه في عام 2014، وهو ما يرفع قدراته للدفاع عن البلاد في حال العدوان”، حسب قوله.

المصدر: سبوتنيك