الشيخ قاووق: لا تأجيل ولا تطيير للانتخابات النيابية والتدخلات الخارجية هدفها التحريض على حزب الله

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “لبنان بات ساحة مستباحة للتدخلات الخارجية وفي مقدمتها التدخلات الأميركية والسعودية، حيث أن مسؤولين سعوديين وأميركيين يجولون في مختلف المناطق، ويعقدون لقاءات انتخابية لتحديد المرشحين وتركيب اللوائح وإدارة الحملات الانتخابية”.

وخلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم لفقيد الجهاد والمقاومة محمد دقدوق في حسينية بلدة عيتا الشعب الجنوبية، أشار الشيخ قاووق إلى أن “خلاصة التدخلات الخارجية هي التحريض على حزب الله وبث الأكاذيب للتشكيك بموقفه من الانتخابات النيابية المقبلة”، مؤكدا أن “موقف حزب الله الواضح والحاسم، هو أن لا تأجيل ولا تطيير للانتخابات، وهذا الموقف غير قابل لأي تأويل أو تحريف”.

وأكد الشيخ قاووق أن “حملات التحريض على حزب الله هي حملات مدفوعة الثمن، وسيرتفع منسوبها مع كل اقتراب من موعد الانتخابات النيابية”، موضحا أن “النظام السعودي في لبنان يؤمن الخائن ويخون الأمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام