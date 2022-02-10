اليونيسف: مليون طفل في أفغانستان يواجهون الموت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2022 - 07:02

اليونيسف: مليون طفل في أفغانستان يواجهون الموت

منذ 2 ساعة 10 February، 2022
Malnuitrition Afghanistan1
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من أن مليون طفل أفغاني قد يموتون من سوء التغذية الحاد إذا لم يتم اتخاذ إجراءات “عاجلة”.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر “تويتر”: “بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن أن يموت مليون طفل من سوء التغذية الحاد”، مشيرة إلى أنها تقدم “معجون الفول السوداني عالي الطاقة للأطفال لدعم تعافيهم”.
وعلى الرغم من الأعداد المتزايدة للأطفال المصابين بسوء التغذية، قالت وزارة الصحة الأفغانية إنه لا توجد مراكز رعاية لمعالجة هذه الحالات.
وكشفت الوزارة أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يبلغ حوالي 4.4. مليون، مبينة أنه “للتغلب على مرض سوء التغذية في أفغانستان، تم تنفيذ بعض الإجراءات لتعزيز قطاع الصحة وكذلك لتجنيد المساعدات الدولية لدعم قطاع الصحة الأفغاني”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح