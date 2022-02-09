روسيا: تفكيك خلية إرهابية في القرم

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي في روسيا الأربعاء عن تفكيك خلية إرهابية في شبه جزيرة القرم الروسية.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن “العملية التي أجرتها بالتعاون مع وزارة الداخلية في جمهورية القرم أسفرت عن توقيف “أربعة أفراد من التنظيم الإرهابي”، واضافت “أنهم كانوا يمارسون أنشطة مناهضة للدستور تستند إلى نظرية إقامة الخلافة الإسلامية العالمية المزعومة وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني، وتهدف إلى الإطاحة بالسلطة القائمة بطرق عنيفة”.

وتابع البيان أن “الموقوفين كانوا ينظمون اجتماعات سرية من أجل نشر الإيديولوجيا الإرهابية بين سكان شبه الجزيرة”، وذكر أن “تفتيش منازل الموقوفين أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المنشورات الدعائية الصادرة عن حزب التحرير، ومعدات الاتصالات والوسائط الإلكترونية التي استخدموها في أنشطتهم الإرهابية”، مشيرا إلى أن “أجهزة التحقيق فتحت ملفات جنائية ضد أفراد الخلية”.

المصدر: روسيا اليوم