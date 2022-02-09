غرفة التحكم المروري: سقوط 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 09:52
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الأمين العام لحزب الله في مقابلة مع قناة العالم: إيران تشكل نموذجاً للاستقلال والحرية في العالم الإسلامي والعالم برمته
السيد حسن نصر الله: الإدارة الأميركية الحالية غير قادرة على الذهاب إلى حرب مع دولة غير عادية مثل إيران
السيد نصر الله: أغلب المستوى الأمني والعسكري في "اسرائيل" يخالف قيام ضربة عسكرية ضد ايران
السيد نصر الله: ايران سترد بالمباشر إذا قُصفت من قبل "اسرائيل" وردها سيكون قويا وقاسيا وشديدا
السيد نصر الله: الامارات لجأت الى طلب الحماية الاميركية والاوروبية والاسرائيلية في أول مواجهة مع انصار الله في اليمن
السيد نصر الله: التطبيع ينفع "إسرائيل" مالياً واقتصادياً وإعلامياً لكن عسكرياً هؤلاء لا يمكن أن يشكلوا نفعاً لـ"إسرائيل"
السيد نصر الله: اذا كان الكيان الصهيوني يبني آمال على الدعم من دول الخليج فهو يبني آمال من رمال وفي أحسن الاحوال من زجاج
السيد نصر الله: تجاوزنا مرحلة الخطر على المقاومة بفعل الاحتضان الشعبي وصلابة المقاومة ومعنوياتها العالية
السيد نصر الله: اذا حصلت الحرب فنحن لا نخافها ولن نتخلى عن بلدنا وهناك أمور مخبأة لمفاجأة العدو
السيد نصر الله: الحركة الاسرائيلية في الجو تراجعت بشكل كبير بعد ان قمنا بتفعيل الدفاعات الجوية
السيد نصر الله: المقاومة تعتبر انها معنية بامتلاك اي سلاح يمكّنها ان تدافع عن شعبها وبلدها وتواجه التهديدات الاسرائيلية
السيد نصر الله: قرارنا نصنعه نحن وحزب الله يضع مصالح لبنان أولا وعلى الآخرين ان يقولوا لنا ماذا قدموا للبنان
السيد نصر الله: حزب الله لبناني من قيادته إلى كل عناصره وأهله وناسه وهو ينتمي إلى هذا البلد وتاريخه ونسيجه الاجتماعي
السيد نصر الله: نحن امام نفوذ أميركي سياسي وأمني ومالي واقتصادي مخرب في لبنان
السيد نصر الله: نحن لا نتدخل في المفاضات بشأن ترسيم الحدود لاننا لا نعترف بوجود "اسرائيل"
السيد نصر الله: أي شبهة تطبيع او تعاون او تنسيق مع العدو لن نرضى به وسنقف ضده وهذا الموقف الرسمي اللبناني
السيد نصر الله: من يطلب من لبنان او أي حزب ان لا يتدخل في شؤونه الداخلية عليه ان يكف اولا عن التدخل في شؤوننا الداخلية
السيد نصر الله: لا مشكلة لدى حزب الله بأي حوار مع الدول الخليجية او أي دولة عربية انطلاقا من مصلحة لبنان
السيد نصر الله: قرار الرئيس الحريري مؤسف وغياب تيار المستقبل له تأثير كبير في الانتخابات وفرص التعاون تبقى قائمة
السيد نصر الله: وجودنا في الحياة السياسية يخدم هدفين حماية المقاومة في مواجهة "اسرائيل" وبناء الدولة والمؤسسات
السيد نصر الله: المعطيات الميدانية تجعل الشعب الفلسطيني بجميع توجهاته امام خيار واحد هو المقاومة
السيد نصر الله: التهديد الحقيقي من التطبيع هو ايصال الشعب الفلسطيني الى اليأس إما بالتخلي او القبول بالفتات
السيد نصر الله: كل كلام عن مفاوضات أو حل الدولتين ليس وارداً وكل ما يريده العدو من السلطة هو التنسيق الأمني
السيد نصر الله: نشيد بموقف الجزائر من القضية الفلسطينية ورفضها عضوية تل ابيب في الاتحاد الافريقي
السيد نصرالله: استهداف اليمنيين للإمارات هو رد فعل والواضح أن هذا الرد مستمر في حال استمر التدخل الإماراتي في الحرب
السيد نصر الله: الذي يحمي الامارات هو انسحابها من الحرب على اليمن وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى
السيد نصر الله: الحضور الاميركي في شرق الفرات السوري لنهب النفط والغاز
قوات الإحتلال تغتال 3 شبان فلسطينيين بعد إطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها في حي "المخفية" في نابلس
كتائب شهداء الأقصى تنعى الشهداء: اشرف المبسط ، أدهم مبروك، ومحمد الدخيل الذين اغتالتهم قوات الإحتلال في نابلس
الجهاد الإسلامي وحماس وكتائب ابو علي مصطفى ولجان المقاومة تنعى الشهداء وتؤكد المضي على نهجهم حتى تحرير فلسطين
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: قضية فلسطين ستبقى الرمز لنصرة المظلومين في العالم
الوزير عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس ميقاتي وعد المتعاقدين بإعطائهم بدل نقل ولكن وفق معايير
متعاقدو التعليم الرسمي: لا عودة الى التعليم قبل صدور مرسوم بدل النقل
موانئ البحر الأحمر تنفي صحة ادعاءات قنوات العدوان باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
غرفة التحكم المروري: سقوط 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 25 mins
9 February، 2022
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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