غرفة التحكم المروري: سقوط 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 09:52

غرفة التحكم المروري: سقوط 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 25 mins 9 February، 2022
أخبار موقع المنار

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