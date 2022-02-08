فلسطين: مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي قرب منطقة الهوته شرق جبل صبيح بنابلس (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 19:22

فلسطين: مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي قرب منطقة الهوته شرق جبل صبيح بنابلس (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 8 February، 2022
أخبار موقع المنار

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