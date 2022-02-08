فلسطين: مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي قرب منطقة الهوته شرق جبل صبيح بنابلس (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 19:22
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطل في مقابلة على قناة العالم الإخبارية عند الثامنة مساءً وتنقلها قناة المنار
السيد نصر الله يستعرض في المقابلة المستجدات في لبنان والمنطقة ودور محور المقاومة وذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
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كتائب شهداء الأقصى: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا والرد قادم وسيقابل الدم بالدم
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كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية: ندعو أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها
"لجان المقاومة" تزف شهداء نابلس وتؤكد أن دماءهم ستبقى قناديل للثورة المتصاعدة ضد العدو
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: قضية فلسطين ستبقى الرمز لنصرة المظلومينَ في العالم
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الوزير الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس ميقاتي وعد المتعاقدين بإعطائهم بدل نقل ولكن وفق معايير
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موانئ البحر الأحمر تنفي صحة ادعاءات قنوات العدوان باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية
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الإمام السيد علي الخامنئي التقى حشدًا من قادة وكوادر القوة الجويّة التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية
الإمام الخامنئي: أميركا تتعرض لضربات من مكان لم تحسبه ابدا واليوم يتكاتف رئيساها الحالي والسابق ليكملا اراقة ماء وجهها
الإمام السيد علي الخامنئي أكد أنه يلتزم بالإجراءات التي يعلنها الأطباء تجاه فيروس "كورونا" ويوصي الناس بذلك
الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون: المحادثات مع بوتين خلصت إلى عدم حدوث مزيد من التصعيد بشأن الوضع في أوكرانيا
الرئيس الأوكراني: نتوقع عقد قمة مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا في أقرب وقت
وسائل إعلام: حصيلة ضحايا إعصار "باتسيراي" في مدغشقر تتجاوز 40 شخصا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
فلسطين: مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي قرب منطقة الهوته شرق جبل صبيح بنابلس (وكالة يونيوز)
منذ 2 ساعة
8 February، 2022
جبل صبيح
فلسطين
مواجهات مع الاحتلال الصهيوني
نابلس
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