بريطانيا تقرر إرسال 350 عسكريا إضافيا إلى بولندا وسط التوتر بين الناتو وروسيا

أعلن وزير الحرب البريطاني بن والاس أن بلاده سترسل 350 عسكريا إضافيا إلى بولندا للمساهمة في تعزيز الجناح الشرقي للناتو على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

وقال والاس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، ماريوش بلاشتشاك، اليوم الاثنين: “دعما لروح التضامن نساعد بعضنا بعضا في الرد على التحديات المختلفة، ولهذا السبب سنرسل 350 عسكريا إضافيا”.

وأوضح والاس أن تلك القوات ستنتشر في بولندا إضافة إلى 100 مهندس عسكري تم إرسالهم سابقا، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه لإظهار قدرة أعضاء الناتو على “العمل معا وإرسال إشارة قوية مفادها بأن بريطانيا وبولندا تقفان جنبا إلى جنب”.

وكثفت دول الناتو في الأيام الأخيرة عمليات إرسال قوات جديدة إلى الجبهة الشرقي للحلف على خلفية ادعاءات الغرب حول استعدادات روسيا لغزو محتمل لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الألمانية استعدادها لإرسال 350 عسكريا إضافيا إلى ليتوانيا في إطار تعزيز وجود حلف الناتو العسكري في جناحه الشرقي.

وقبل ذلك أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء بدء نقل قوات إضافية يبلغ عددها نحو 3000 عسكري إلى كل من رومانيا وبولندا وألمانيا لتعزيز قدرات الدفاع عن الدول المتحالفة ضمن الناتو، لكن البنتاغون أوضح أنه من غير المخطط أن يتم إشراكهم في أعمال قتالية محتملة بأوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا.

المصدر: روسيا اليوم