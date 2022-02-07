سفن روسية تدخل البحر المتوسط للمشاركة في تدريبات بحرية

نقلت وكالة “إنترفاكس “الروسية للأنباء عن بيان من أسطول الشمال الروسي اليوم أن مجموعة من سفن الأسطول دخلت مياه البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق للقيام بتدريبات بحرية.

وتخضع التحركات العسكرية الروسية للتدقيق عن كثب وسط قلق غربي ومخاوف من حرب تلوح في الأفق بسبب حشد موسكو قواتها بالقرب من أوكرانيا وموجة من الخطابات المتشددة، لكن موسكو تنفي بشدة أي خطة لغزو أوكرانيا.

وأعلنت روسيا الشهر الماضي أن قواتها البحرية ستنظم هذا الشهر والشهر المقبل مجموعة كبيرة من التدريبات تشمل جميع أساطيلها من المحيط الهادي إلى الأطلسي، في أحدث استعراض للقوة ضمن موجة من الأنشطة العسكرية المتصاعدة خلال مواجهتها مع الغرب.

المصدر: وكالة انترفاكس الروسية