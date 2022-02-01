الرئاسة التركية لـ”سبوتنيك”: أردوغان يعتزم زيارة أوكرانيا

أكد مكتب إعلام الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعتزم زيارة أوكرانيا يوم الخميس المقبل للقاء نظيره فلاديمير زيلينسكي. وقال مكتب إعلام الرئاسة التركي، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك الثلاثاء، “من المتوقع أن يزور إردوغان كييف في 3 شباط/ فبراير الجاري إن لم يحدث أي تغيير طارئ”.

وأشار المكتب إلى أنه قد يتم الإعلان لاحقاً عن برنامج زيارة إردوغان إلى أوكرانيا، وما إذا كان سيتم عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين على هامش الزيارة. تأتي زيارة الرئيس التركي إلى أوكرانيا في ظل حالة توتر ناجمة عن اتهامات واشنطن والاتحاد الأوروبي لروسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما ترفضه موسكو، التي أكدت في مناسبات عدة مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” على حدود روسيا.

المصدر: سبوتنيك