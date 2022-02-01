الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 01-02-2022

العناوين

صحيفة الأخبار

ـ وثائق ومحاضر سريّة: هل تتولّى الكويت ملفّ لبنان؟

ـ ‫رشوة للموظفين ولا مسّ بالمصارف

ـ ‫تفاصيل إضافيّة عن شبكة التجسّس الإسرائيليّة

ـ ‫المفتي: السنّة ليسوا رزقاً سائباً لأحد

تسجيل لجعجع مبتهجاً بخروج الحريري: سينسونه بعد أيام وسآتي بكل جماعته!

صحيفة البناء

ـ صواريخ اليمن تُربك زيارة رئيس الكيان للإمارات… وإشادات بإنجاز فرع المعلومات

ـ الحكومة تغطي زيادة الجبايات بمعونة للموظفين… ورعد: هدموا النظام المصرفيّ الذي بنوه

ـ صيدا تنتفض لجورج عبدالله… وسجال بين بعبدا و«المركزيّ» حول التدقيق الجنائيّ

صحيفة الجمهورية

ـ تقطيع وقت حتى الإنتخابات “أمّهات معارك”..

– إيران تؤكد بقاء تباينات بشأن العقوبات

ـ مواجهة أميركية – روسية في مجلس الأمن

صحيفة اللواء

ـ أم المعارك الخاطئة: صراع الرئيس والحاكم!

ـ استعراضات وزارية لكبح الأسعار.. وإقرار التقديمات للموظفين لمدة سنة

ـ هجوم صاروخي ثالث في شهر على الإمارات يتزامن مع زيارة هيرتزوغ

صحيفة النهار

ـ نزاع الرئيس والحاكم… الانكشاف الى ذرواته

ـ مجلس الوزراء يواصل درس مشروع الموازنة ويتجاوز الملف المالي المتفق عليه سلفا

ـ البابا: لبنان لا ينهض من دون همة شعبه الذي يجب ان ينتفض

ـ بايدن يكررتهديداته لروسيا…ويبقي نافذة للديبلوماسية

الأسرار

صحيفة البناء

ـ خفايا

أجرى مسؤولون في حزب القوات اللبنانية اتصالات بكل من دار الفتوى ومشيخة عقل الطائفة الدرزيّة طالبين عدم الانضمام إلى الدعوى التي رفعها المجلس الإسلامي الشيعي على الناطق بلسان القوات بجرم إثارة النعرات وتحقير الشعائر الدينيّة.

ـ كواليس

خلال الغارات الصاروخيّة التي تعرضت لها مدينة أبو ظبي أثناء الزيارة الرسمية لرئيس كيان الاحتلال جرت اتصالات طوارئ عالية المستوى بين المخابرات الأميركية والإسرائيلية لرسم خطة إخلائه إلى قاعدة الظفرة تمهيداً لنقله الى الخارج، كما نسبت مواقع إعلامية أميركية لمصادر أمنية رفيعة.

صحيفة الجمهورية

ـ لفتت أوساط متابعة أن دولة عربية مؤثرة لم تتخذ اي موقف من شخصية برزت في الإعالم وتم تسليط الضوء عليها في الآونة الأخيرة.

ـ يسعى أحد المرشحين الى طلب »العون العشائري » للإستمرار بمشروع ترشحه في إحدى الدوائر التي تحولت بين ليلة وضحاها من أصعب الدوائر بالنسبة إليه.

ـ رشح أن دولة خليجية فاعلة إنفردت بموقف من الرد اللبناني بأنها تتفهم لكنها لن تهتم.

صحيفة اللواء

ـ همس

أثيرت معلومات خطيرة عن منطقة أمنية دولية من بيروت إلى عكار،من دون أن تحظى بأية مواقف للمسؤولين المعنيين..

ـ غمز

تدرس جهة ممثلة في البرلمان، ومحسوبة على 8 آذار تكثيراً من عدد مرشحيها في العاصمة، مستفيدة من فراغ سياسي ووطني معروف.

ـ لغز

يعيش فريق الصيارفة أجواء توحي بأن مسيرة التنازل في سعر صرف الدولار آخذة في الاستمرار إلى وقت غير محدّد!

المصدر: صحف