واشنطن: ننتظر الرد من روسيا على مقترحاتنا الأمنية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة تنتظر أن يبلغها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بردّ موسكو على اقتراحات الأمن الأمريكية.

وقال “هناك شخص واحد فقط في الجانب الروسي يقرر ما ستفعله موسكو وما لن تفعله. إجابته تهمنا أكثر. ونحن ننتظر لنرى بالضبط ما سيقوله لنا وزير الخارجية سيرغي لافروف في رد رسمي على مقترحاتنا المكتوبة”.

ومن المتوقع أن يجرى اتصال هاتفي بين الوزير لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء الأول من فبراير.

ونشرت روسيا في نهاية عام 2021 مسودتي معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي للضمانات الأمنية.

وتطالب موسكو الغربيين بضمانات مكتوبة بوقف توسع الناتو شرقا، وعدم إنشائه قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابق.

من جهتها، قدمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الأربعاء الماضي إلى موسكو ردودا مكتوبة على مقترحات روسيا للضمانات الأمنية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية