الدفاع الروسية: استعادة بلدة مهمة في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن “وحدات مجموعة قوات الشرق الروسية سيطرت على بلدة بوغاتير في دونيتسك”، لتصبح خامس مركز سكني في أراضي الجمهورية تم تحريره في الأيام الأربعة الأخيرة.

ووصفت الوزارة تحرير بوغاتير بأنه “ضربة قوية لدفاعات العدو في محور جنوب دونيتسك، بعد أن حول المسلحون هذه البلدة إلى منطقة محصنة قوية ومركز لوجستي على بعد عدة كيلومترات من الحدود مع مقاطعة دنيبروبيتروفسك”.

وأوضحت الوزارة أنه “بعد القضاء على مراكز المقاومة الرئيسية، قام العسكريون الروس بتطهير المنطقة وأحكموا سيطرتهم الكاملة على البلدة، مكبدين العدو خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات”.

وذكرت الوزارة أن “إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في مختلف المحاور بلغ نحو 1245 جنديا خلال اليوم الماضي”.

المصدر: روسيا اليوم